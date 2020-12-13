Мужская сборная России заняла четвертое место в эстафете на третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Первое место заняла сборная Швеции, второе — команда Норвегии, третьей к финишу пришла сборная Германии. Россияне в составе Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова отстала от победителей более, чем на минуту.

Следующий этап Кубка мира также пройдет в Хохфильцене 17-20 декабря.