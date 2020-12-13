«Краснодар» разгромил «Локомотив» со счетом 5:0 в матче РПЛ

«Краснодар» на своем поле разгромил московский «Локомотив» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Игра в Краснодаре завершилась со счетом 5:0. Дубль сделал Маркус Берг (75-я и 85-я минуты), Виктор Классон (5), Реми Кабелла (11) и Магомед-Шапи Сулейманов (81). В следующем туре «Краснодар» 17 декабря примет «Уфу», «Локомотив» в этот же день сыграет на выезде с подмосковными «Химками», — напоминает РИА «Новости».