Власти США планируют вакцинировать от коронавируса 100 млн человек в первом квартале следующего года. Об этом в эфире телеканала Fox News сообщил американский иммунолог Монсеф Слауи, возглавляющий команду ученых, которые участвуют в госпрограмме по иммунизации. По его данным, американские власти планируют предоставить нуждающимся в США 40 млн доз препарата в этом месяце и 50-80 млн доз в январе следующего года.

В свою очередь начальник МТО Сухопутных войск США, генерал Гас Перна рассказал, что первые партии вакцины решено доставить в 636 точек в ближайшие два дня.