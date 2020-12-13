Никол Пашинян подозревает спецназ Турции в атаке на армянских военных в Карабахе

По словам премьер-министра Армении, позиции армянских ВС в Нагорном Карабахе подверглись атаке со стороны азербайджанских сил при участии турецких подразделений. По его словам, нападение произошло, когда российские миротворцы еще не успели разместиться на данном участке. Пашинян отметил, что в результате завязавшегося боя с армянской стороны есть шесть раненых.

Речь идет о карабахском районе, который в Армении называют Гадрутским. В Баку в связи с ситуацией в этом районе заявили, что Азербайджан проводит там спецоперацию.