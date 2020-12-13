Полиция обнаружила тело петербуржца, который участвовал в боевых действиях на Донбассе. Ранее данные погибшего публиковал украинский сайт «Миротворец» (запрещен на территории России).

Сотрудники полиции обнаружили тело 37-летнего мужчины в его квартире в Мурино под Петербургом. Правоохранителей вызвали соседи бывшего добровольца из-за шума на балконе его квартиры. Телеканал РЕН_ТВ сообщает, что сотрудники, которые приехали по вызову, увидели в жилище погибшего беспорядок. На голове петербуржца была рассечена кожа, по некоторым данным на теле обнаружили огнестрельное ранение. Специалисты пока не установили причину смерти. Отметим, что мужчина ранее участвовал добровольцем в боевых действиях на востоке Украины в составе армии самопровозглашённой ДНР. Из-за этого его включили в так называемый «расстрельный список» украинского сайта «Миротворец». Фамилию погибшего поместили в раздел «найти и наказать».

Портал «Миротворец» публикует сведения о тех, кто, по мнению администраторов сайта, угрожает национальной безопасности Украины или критикует официальную позицию Киева.