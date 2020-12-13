В Минске и других городах Белоруссии снова проходят антиправительственные акции протеста. По данным правозащитников, милиция задержала уже более ста человек.

Колонны бронемашин начали стягиваться к центру белорусской столицы еще ранним утром – соответствующее видео опубликовало местное интернет-издание tut.by. Спецтехникой и водометами на улицах по выходным в Минске, пожалуй, уже никого не удивить – они стали неизменным атрибутом уличных демонстраций.

В это воскресенье акция получила название Марш Народного Обвинения и снова прошла децентрализовано – жителей призвали выходить не на площади, а в свои дворы. Так силовикам труднее производить задержания. Судя по трансляции, белорусы к этим советам прислушались: на кадрах tut.by запечатлены так называемые прогулки и акции солидарности в самых разных городах и селах республики, а также за ее пределами. Как правило, участники акции размахивают красно-бело-красными флагами и скандируют уже ставшие популярными лозунги: «Пока мы едины, мы непобедимы», «Верим, можем, переможем», «Уходи», «Жыве Беларусь!» и другие.

Периодически то в одном, то в другом дворе появляются автозаки. Очевидцы снимают видео с задержаниями, нередко жесткими. По последним подсчетам правозащитного центра «Весна» в отделы милиции попало уже более 100 человек.

Уличные волнения не утихают в Белоруссии больше 4 месяцев с тех пор, как Центризбирком назвал победителем на президентских выборах действующего главу государства Александра Лукашенко.

Между тем предполагается, что уже следующая воскресная акция под названием Марш Народного Трибунала пройдет не во дворах Минска и других городов, а централизовано.