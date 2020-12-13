С 16 декабря в ФРГ вводятся жесткие ограничительные меры

Об этом приняли решение канцлер Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель во время сегодняшней видеоконференции.

Перед традиционным немецким Рождеством закрываются все магазины розничной торговли за исключением продуктовых супермаркетов, парикмахерские, школы и детсады. При этом предприятия должны выделить родителям оплачиваемые отпуска по уходу за детьми. Богослужения возможны только при соблюдении дистанции и масочного режима, причем пение запрещено.

Меркель подчеркнула, что введенный в ноябре частичный локдаун оказался недостаточным. Уже несколько дней подряд отмечается прогрессивный рост числа заболеваний и летальных исходов. Главная цель ограничительных мер – избежать нагрузки на систему здравоохранения, подчеркнула канцлер. «Мы вынуждены действовать, поскольку необходимо предотвратить ежедневный рост смертельных случаев», — заявила Меркель.

Введен также запрет на многолюдные собрания в новогоднюю ночь, на фейерверки и продажу пиротехники. Разрешены встречи до пяти человек, не считая детей до 14 лет. Все прежние меры остаются в силе: закрыты театры, кино, заведения общепита, музеи, фитнес-клубы, бассейны и спортзалы. Не рекомендуется совершать поездки по Германии и за рубеж. Для возвращающихся из-за границы введен обязательный карантин. В домах по уходу за больными и престарелыми установлен строгий режим посещений.

Решения на местном уровне должны приниматься в зависимости от превышения максимального числа заболеваний – а именно 50 случаев на сто тысяч человек в течение недели.

Правительство ФРГ также приняло решение о переходной помощи предприятиям и предпринимателям, затронутым жесткими мерами. Наряду с кредитами и ссудами запланирована также компенсация всех текущих расходов.

Жесткие ограничительные меры приняты до 10 января. Незадолго до их окончания будет рассматриваться решение о дальнейших шагах.