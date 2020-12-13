«Нулевой пациент», с которого началось распространение коронавируса в России, появился в начале марта. Об этом в интервью одному из федеральных каналов рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Впервые инфекция на территорию России попала из Китая – было зафиксировано три завезенных из КНР случая. Но, как утверждает Анна Попова, властям удалось не дать заболевшим заразить других людей – они не дали толчок распространению коронавируса. А первый человек, который передал инфекцию другим людям, так называемый «нулевой пациент», был выявлен 1 марта, к середине месяца зафиксировали уже сотню случаев заболевания, рассказала глава Роспотребнадзора. Она отметила, что задолго до этого, еще в январе, российским специалистам стало понятно, что это не просто обычный сезонный вирус, что вспышка коронавируса в Китае может перерасти в пандемию. Тогда Попова с другими профильными чиновниками доложили президенту о необходимости разворачивать мероприятия. К этому моменту в России зафиксировано уже более 2 миллионов 650 тысяч заразившихся. Страна переживает вторую волну эпидемии, которая оказалась значительно мощнее первой. За последнюю неделю выявили больше заболевших, чем за весь июль.

В российском Минздраве полагают, что благодаря вакцинации ситуация с коронавирусом в стране станет управляемой к середине следующего года.

Иммунитет от российской вакцины значительно долговечнее иностранного аналога. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, российская вакцина на 96 процентов гарантирует, что человек не заболеет коронавирусом. У оставшихся четырех процентов болезнь будет протекать в более легкой форме, нежели у тех, кто вообще не привился.