С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, в России заболели 2,65 млн человек. В том числе, более 28 тысяч за последние сутки. Всего в стране от коронавируса умерли почти 47 тысяч пациентов. Суточный прирост — 488. Выздоровели с начала эпидемии свыше 2 млн заболевших.

Иммунитет от российской вакцины значительно долговечнее иностранного аналога. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, российская вакцина на 96 процентов гарантирует, что человек не заболеет коронавирусом. У оставшихся четырех процентов болезнь будет протекать в более легкой форме, нежели у тех, кто вообще не привился.