В Германии с 16 декабря по 10 января вводятся жесткие карантинные меры по коронавирусу. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания с премьер-министрами федеральных земель. Канцлер сообщила, что с 16 декабря в стране закроются магазины розничной торговли, кроме продуктовых и «реализующих товары повседневного спроса». Также не будут работать парикмахерские, а продажа пиротехники будет запрещена.