В Германии с 16 декабря по 10 января вводятся жесткие карантинные меры по коронавирусу. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания с премьер-министрами федеральных земель. Канцлер сообщила, что с 16 декабря в стране закроются магазины розничной торговли, кроме продуктовых и «реализующих товары повседневного спроса». Также не будут работать парикмахерские, а продажа пиротехники будет запрещена.
2020-12-13T19:01:00+03:00
2020-12-13T19:02:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2757422-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:01, 13 декабря 2020
Загрузка комментариев...