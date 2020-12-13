Белорусские правозащитники сообщают о более чем 100 задержанных на акциях протеста в республике. В настоящее время в списках правозащитного центра Весна 107 задержанных. С конца ноября белорусский протест переместился в спальные районы, где местные жители выходят на акции солидарности. Сегодня во время «Марша народного объединения», несмотря на его малочисленность, с самого утра из разных мест поступали сообщения о разгонах и задержаниях силовиками, а в некоторых районах столицы была замечена военная техника и водометы.
2020-12-13T17:30:59+03:00
2020-12-13T17:30:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 13 декабря 2020
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