Российские лыжники в отсутствии основных соперников заняли весь пьедестал в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе. Первое место занял Александр Большунов, второе — Андрей Мельниченко, на третьем месте Артем Мальцев. Этап пропустили сборные Норвегии, Швеции и Финляндии, которые отказались до конца года от участия в соревнованиях из-за пандемии коронавируса.
2020-12-13T17:05:15+03:00
2020-12-13T17:05:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:05, 13 декабря 2020
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