Российские лыжники в отсутствии основных соперников заняли весь пьедестал в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе. Первое место занял Александр Большунов, второе — Андрей Мельниченко, на третьем месте Артем Мальцев. Этап пропустили сборные Норвегии, Швеции и Финляндии, которые отказались до конца года от участия в соревнованиях из-за пандемии коронавируса.