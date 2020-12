Британская The Times утверждает, что российские спецслужбы сделали две попытки отравления Алексея Навального. По сведениям издания, первый раз яд «Новичок» попал на вещи политика в гостиничном номере в Томске, куда, как сказано в статье, предположительно, проникли агенты госбезопасности. Спасло Навального то, что самолет с ним экстренно сел в аэропорту Омска и врачи «скорой» вкололи ему атропин.

Второе покушение было совершено, когда Навальный был погружен в искусственную кому в омской больнице. Отравители, как пишет The Times, рассчитывали, что повторная доза токсина приведет к тому, что по окончании транспортировки в Берлин пациент умрет. Офицеры спецслужб, якобы «базировались» в кабинете главврача больницы скорой помощи Омска — единоросса Александра Мураховского.

Власти неоднократно заявляли, что отравляющих веществ в организме Навального не территории России обнаружено не было. Сам политик считает, что к его отравлению причастен Владимир Путин.

Пока не появится новых данных по делу отравления политика Алексея Навального, помимо «утечек в газете The Sunday Times», делать выводы преждевременно. Так политолог Дмитрий Орешкин прокомментировал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщение в The Sunday Times о повторном отравлении Навального. Как сообщили источники The Sunday Times в западных спецслужбах, Алексея Навального после неудачной попытки отравления «Новичком» «Сама по себе сенсационность сообщения о том, что пытались дважды устранить Навального одним и тем же веществом, у меня вызывает некоторый скепсис. Пока не появится новых данных помимо каких-то утечек в газете не самого престижного уровня на британских островах, делать какие-либо умозаключения преждевременно», — сказал Дмитрий Орешкин.

По словам Орешкина, во-первых, надо обращать внимание на источники информации. «The Sunday Times — это не Times, это газета немного с другой репутацией, с менее строгими традициями проверки информации. Во-вторых, происходит двойная ссылка на источники. Источники в Германии в спецслужбах поделились с источниками в британских спецслужбах, а те источники поделились с газетой The Sunday Times. Так что версию не стоит отбрасывать, но мне кажется, стоит присматриваться к ней с прищуром», — отметил политолог. Одна попытка отравления или две, по мнению Орешкина, по сути дела не меняет, потому что «понятно, что действовали спецслужбы». «Конечно, наши начальники скажут, что это еще одна «песенка в хоре русофобов», но дело же не в этом. А в том, что Навальный был отравлен химическим оружием, это установлено целым рядом лабораторий. А сколько раз его пытались отравить — это вопрос вторичный, потому что не исключено, что следы отравляющего вещества на ремне или белье политика могли появиться, поскольку он к этим предметам прикасался, будучи уже заразным. Спекулировать на эти темы несколько преждевременно», — заключил политолог.