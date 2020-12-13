Власти Москвы не планируют вводить на время новогодних праздников новые ограничения, сухой закон или комендантский час

Об этом столичный мэр Сергей Собянин сказал в интервью одному из федеральных каналов.

Главный праздник страны омрачать дополнительным ужесточением введенных из-за коронавируса правил не будут. Собянин успокаивает москвичей – власти не собираются ограничивать количество людей на встречах или объявлять комендантский час. И уж тем более не намерены устанавливать ограничения на продажу алкоголя в праздники. Столичный мэр пояснил, что идея введения сухого закона, как правило, заканчивается повальным пьянством – таков мировой опыт. Поэтому мэр не видит смысла в подобных мерах. Что касается турпотока в столицу, то, несмотря на очевидное снижение количества иностранцев, активизировался внутренний туризм – гостиницы, не пустуют. По словам Собянина, заполнены где-то на половину.

Москва по-прежнему остается главным очагом распространения коронавируса. Каждый день здесь фиксируют несколько тысяч новых случаев заболевания. За последние сутки прирост составил 6,5 тысяч человек, общее количество инфицированных с начала пандемии – почти 700 тысяч.

Отметим, что власти уже давно предупредили, что не будут устраивать массовые гуляния в новогоднюю ночь. Кроме того, ограничены мероприятия с участием зрителей, ресторанам и барам запрещено работать в ночные часы.