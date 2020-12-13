Правительство Великобритании рекомендовало магазинам запастись продуктами на случай жесткого брэкзита. Как пишет The Sunday Times, специалисты по чрезвычайному планированию допускают, что выход из ЕС без торгового соглашения вызовет покупательский ажиотаж, который превысит тот, который наблюдался в первые месяцы пандемии. Власти также посоветовали поставщикам лекарств, медоборудования и вакцин запастись товарами на полгода. На этой неделе британский премьер Борис Джонсон призвал население готовиться в выходу страны из Евросоюза без сделки.