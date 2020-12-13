Песков отверг предположения, что Путин находится в некоем «бункере»

Дмитрий Песков отверг предположения, что Владимир Путин находится в некоем «бункере». По словам пресс-секретаря главы государства, президент живет в подмосковном Ново-Огареве, там же часто работает, оттуда ездит в Кремль и в командировки. Как сказал Песков, технологические решения дают президенту полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно.
2020-12-13T16:34:31+03:00
2020-12-13T16:34:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2757396-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:34, 13 декабря 2020
Загрузка комментариев...