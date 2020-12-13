Песков отверг предположения, что Путин находится в некоем «бункере»

Дмитрий Песков отверг предположения, что Владимир Путин находится в некоем «бункере». По словам пресс-секретаря главы государства, президент живет в подмосковном Ново-Огареве, там же часто работает, оттуда ездит в Кремль и в командировки. Как сказал Песков, технологические решения дают президенту полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно.