По меньшей мере, 38 человек задержаны на акциях протеста в Белоруссии, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правозащитный центр «Весна». Сегодня в городах республики проходят новые акции оппозиции. Больше всего задержанных в Минске. Протестующих также отправляют в отделения в Смолевичах и Бресте. В белорусской милиции сообщили, что данные о задержанных обнародуют позднее.
2020-12-13T16:09:23+03:00
2020-12-13T16:09:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:09, 13 декабря 2020
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