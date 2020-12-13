По меньшей мере, 38 человек задержаны на акциях протеста в Белоруссии, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правозащитный центр «Весна». Сегодня в городах республики проходят новые акции оппозиции. Больше всего задержанных в Минске. Протестующих также отправляют в отделения в Смолевичах и Бресте. В белорусской милиции сообщили, что данные о задержанных обнародуют позднее.