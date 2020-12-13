Администрация Михайловского театра перенесла на январь все спектакли, которые должны были сыграть перед Новым годом

Администрация Михайловского театра в Петербурге перенесла на январь все спектакли, которые должны были сыграть перед Новым годом. Накануне там провели представление при полном зале, несмотря на запрет Смольного.

Художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман назвал две причины для переноса спектаклей. Первая – это эпидемическая ситуация в Петербурге, и вторая – администрация не может решить, кого из зрителей, которые уже купили билеты на представления, пустить в театр, а кому – отказать во входе, рассказывает портал «Фонтанка.ру». Напомним, с начала месяца в Петербурге действует ограничение, по которому залы нельзя заполнять более, чем на четверть. Однако накануне спектакль «Золушка» собрал в Михайловском полный зал, а некоторые зрители были без масок. По словам Кехмана, Роспотребнадзор выдал его театру разрешение работать даже в новогодние праздники, когда постановление Смольного запрещает все концерты, спектакли и выступления. Однако администрация театра решила отложить спектакли, как отметил Кехман, после разговора с губернатором Петербурга.

Накануне в ходе ночных проверок петербургских баров посетителям без масок выписали почти двести протоколов о правонарушениях. По ним могут вынести штрафы в 4 тысячи рублей.