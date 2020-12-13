Пресс-секретарь президента отверг предположение о том, что Владимир Путин с начала пандемии живет в бункере

Дмитрий Песков рассказал об очных встречах, которые совершает глава государства.

Владимир Путин, по заверениям его пресс-секретаря, живет в Ново-Огарево – там же, где и жил до эпидемии COVID-19. В интервью для фильма «Опасный вирус. Первый год» Дмитрий Песков сказал, что именно оттуда президент приезжает в Кремль и – путь и не так часто, как прежде – летает в командировки. По словам представителя Кремля, в срочных ситуациях глава государства продолжает встречаться с людьми лично – правда перед этим его собеседники должны сдать все необходимые тесты. Кроме того, социальная дистанция в таком случае может составлять не полтора метра, а все 5-6.

О двух одинаковых бункерах, которые якобы оборудовали для Путина в Сочи и Подмосковье ранее писал сайт «Проект». В условиях эпидемии кремлевский пул журналистов перестал летать с президентом и о его местонахождении, как правило, известно только из сообщений администрации.

Из-за пандемии совещания с участием российского лидера были переведены в онлайн-формат.