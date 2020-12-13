Число задержанных на акциях протеста в Белоруссии превысило 35 человек

По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна», число задержанных на несанкционированных акциях протеста в Минске и других городах республики в воскресенье превысило 30 человек. На данный момент в списках правозащитного центра 38 человек. Больше всего задержанных в Минске. По данным правозащитников, задержания проводились также в Смолевичах и Бресте. Ранее сообщалось о семи задержанных в Минске. Столичная милиция пообещала предоставить комментарий позже.
2020-12-13T15:37:39+03:00
2020-12-13T15:37:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:37, 13 декабря 2020
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