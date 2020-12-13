Прощание с Валентином Гафтом пройдёт 15 декабря в театре «Современник». Об этом агентству ТАСС сообщила вдова артиста Ольга Остроумова. Она уточнила, что предварительное время прощания – с 10 утра до полудня. Ранее источник в сфере культуры сказал ТАСС, что актёра собираются похоронить на Троекуровском кладбище. Валентин Гафт скончался накануне на 86-м году жизни.
2020-12-13T15:36:42+03:00
2020-12-13T15:36:42+03:00
https://echo.msk.ru/news/2757354-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:36, 13 декабря 2020