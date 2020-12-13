Новое землетрясение магнитудой около четырёх произошло сегодня днём в Чечне. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на МЧС. Ранее минувшей ночью от МЧС поступали сообщения о том, что в Чечне произошло землетрясение магнитудой около пяти с половиной. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду в 4,7. Каких-либо сообщений о последствиях не поступало.
2020-12-13T15:35:08+03:00
2020-12-13T15:35:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2757352-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:35, 13 декабря 2020
Загрузка комментариев...