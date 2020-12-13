Новое землетрясение магнитудой около четырёх произошло сегодня днём в Чечне. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на МЧС. Ранее минувшей ночью от МЧС поступали сообщения о том, что в Чечне произошло землетрясение магнитудой около пяти с половиной. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду в 4,7. Каких-либо сообщений о последствиях не поступало.