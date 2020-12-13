Владимир Путин собирается встречать Новый год с родными и близкими, как делает ежегодно, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос о том, что будет глава государства отдыхать во время новогодних каникул, Песков ответил, что полноценно Путин никогда не отдыхает, разве что может перевести дух. В интервью государственному телевидению пресс-секретарь также прокомментировал слухи о том, что президент в условиях пандемии живёт в бункере. Песков уверяет, что это не так. По его словам, Владимир Путин как жил, так и живёт в своей резиденции в Ново-Огарёво.
2020-12-13T15:34:41+03:00
2020-12-13T15:34:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 13 декабря 2020
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