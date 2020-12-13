Собянин: Москве из-за ситуации с коронавирусом не будут вводить комендантский час в новогодние праздники

В Москве из-за ситуации с коронавирусом не будут вводить комендантский час, ограничивать встречи или продажу алкоголя в новогодние праздники, — пообещал мэр Сергей Собянин. Его слова приводит агентство «Интерфакс».

Ужесточение мер перед Рождеством и Новым годом планируется во многих городах Европы. Так, сегодня власти Германии объявили, что в городах страны с 16 декабря будет ужесточён карантин, закроется большинство магазинов, будет введён запрет на собрания, запрещено употребление спиртных напитков в общественных местах и продажа пиротехники.