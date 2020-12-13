Путин живет в резиденции в Ново-Огареве, никакого бункера нет — Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о том что в период пандемии глава государства стал жить в специальном бункере. Путин живет в своей резиденции в Ново-Огареве, периодически выезжая на работу в Кремль и в редкие командировки, рассказал Песков в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия-1».

«Нет, Путин сейчас живет в Ново-Огареве, собственно, где он жил и до пандемии. Он там и живет, он там часто и работает, оттуда приезжает в Кремль, оттуда — не так часто, как хотелось бы ему — но все-таки летает в командировки, технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно», — рассказал Песков, отвечая на вопрос, живет ли Путин в некоем бункере, из которого дает указания.