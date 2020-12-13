Владимир Путин дал правительству неделю, чтобы решить вопрос с ростом цен на продукты. По словам президента, ситуация на рынке не связана ни с пандемией, ни с уровнем производства.

Владимир Путин на встрече с кабинетом министров обвинил членов правительства в том, что они «рассказывают ему сказки» о том, что проработали вопросы по ценам на продукты с экспортерами. Кадры закрытой части совещания, которое прошло еще в четверг, показали в эфире федерального телевидения. Российский президент назвал недопустимым значительный рост цен на макароны, сахар и муку, раскритиковал главу министерства экономического развития за «эксперименты» с ценами на базовые продукты и выразил недовольство из-за формулировки министра сельского хозяйства, сказавшего, что он «надеется», что на следующей неделе ситуация стабилизируется. Все согласования в ближайшие дни завершить и в начале следующей недели опубликовать соответствующие документы – подытожил Путин.

Позавчера генпрокуратура сообщила о резком подорожании подсолнечного масла. Муки и хлеба. Ведомство начло проверку.