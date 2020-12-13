Служба госбезопасности Азербайджана утверждает, что провела «вынужденную антитеррористическую операцию» в Карабахе. Соответствующие заявление ведомство выпустило совместно с Минобороны республики. В нём говорится, что некоторые вооружённые формирования Армении оставались в лесистой местной даже после подписания соглашения о прекращении огня.

Ранее сегодня министерство обороны Армении объявило, что в результате нарушения Азербайджаном режима прекращения огня в Нагорном Карабахе ранены шесть армянских военных.