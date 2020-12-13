Главный токсиколог Омской области назвал вымыслом сообщения о том, что Навального пытались отравить ещё раз

Главный токсиколог Омской области назвал вымыслом сообщения о том, что политика Алексея Навального пытались отравить ещё раз, когда он был в коме в местной больнице. По словам Александра Сабаева, к пациенту никто не имел доступа, кроме медицинских работников, передаёт агентство ТАСС.

Ранее газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что в омской больнице Навального второй раз попытались убить, применив вещество «Новичок». Издание отметило, что, вероятно, политика, как и в первый раз, спасло введение атропина.