Президент Владимир Путин раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова из-за роста цен на продукты. Кадры с совещания по экономическим вопросам, которое прошло 9 декабря, сегодня продемонстрировало государственное телевидение. Путин поручил разобраться в ситуации с ценами на базовые продукты в течение недели.

После того, как на этой неделе за рост цен правительство раскритиковал президент, то же самое сделал премьер-министр. Он сказал, что для людей это «чувствительная тема» и что в условиях снижения доходов «подобное недопустимо».