Ушёл из жизни музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов. Пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова рассказал РБК, что по предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт.

Андрею Сапунову было 64 года. С «Воскресением» он был с года основания коллектива, с 1979-го. После распада группы в начале 80-х Сапунов сотрудничал с другими коллективами, в частности с ВИА «Самоцветы». В 90-е он вошёл в состав нового «Воскресения» и продолжал выступать как гитарист, бас-гитарист и вокалист.

В 2016 Сапунов ушёл из «Воскресения».

Как напоминает сайт «Медуза», одной из причин была названа ситуация вокруг концерта группы в Крыму, который состоялся в том же году. Коллектив тогда объявил со сцены, что Сапунов отказался ехать на полуостров, который назвал оккупированным.