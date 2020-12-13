В Минске так называемый «Марш народного объединения» сопровождается задержаниями. О ситуации в белорусской столице — Мария Китаева

Теперь участники традиционных воскресных маршей в Минске не собираются в центре, где их все эти месяцы жестко разгоняли силовики. Стартовая точка — их собственные дворы. Этот формат оппозиция называет «марши районов». Фотографии и видео со стихийно образующимися по всему городу колоннами демонстрантов с бело-красно-белой атрибутикой выкладывают белорусские издание. Разгонять участников разрозненного марша силовикам куда сложнее, тем не менее задержания происходят, в разных точках города, во дворах устраивают облавы. Против демонстрантов применяют силу. Сколько человек оказались в автозаках к этому моменту, пока неизвестно. Как пишет портал Tut.by, на улицах Минска еще рано утром заметили военную технику, автозаки и спецсредства, например, водометы. Акции проходят сегодня и в других городах страны.

Массовые протесты в Белоруссии начались на фоне выборов президента, которым был объявлен Александр Лукашенко. Акции проходят уже несколько месяцев.