Петербургские чиновники и полиция провели новые проверки баров и ресторанов, которые нарушают запрет на ночную работу. Вместе с заведениями наказывают и пос

Сотрудники Смольного и Следственного комитета выписали почти двести протоколов, по которым штрафы могут получить посетители баров. Их застали без масок в заведениях, которые работали после 11 вечера несмотря на запрет Смольного. Также в ходе рейда протоколы выписали девяти предпринимателям, которые нарушили ограничения. Всего с начала месяца чиновники проверили более пятисот магазинов, баров, ресторанов, и выписали сто административных протоколов, рассказывает издание «Петербургский дневник». Ранее владельцы заведений протестовали против запрета Смольного работать ночью и в дни новогодних праздников. Некоторые предприниматели создали карту сопротивления, в которую вошли те, кто готов принимать посетителей несмотря на ограничения и угрозу штрафов. Тогда в проверках принял участие следственный комитет, против нарушителей возбудили два уголовных дела, а организаторы карты сопротивления сообщили, что начали диалог со Смольным и закрыли доступ к странице проекта.

С 25 декабря в Петербурге барам и ресторанам запретили принимать клиентов после семи вечера, а за два дня до нового года заведениям разрешили работать только на вынос.