Власти Германии объявили о введении жёсткого карантина с 16 декабря по 10 января. Будет закрыто большинство магазинов, школ, детских садов, введён запрет на собрания, запрещены употребление спиртных напитков в общественных местах и продажи пиротехники. О решении канцлер Ангела Меркель сообщила по итогам совещания с премьер-министрами федеральных земель.

Ранее некоторые из них публично подчёркивали необходимость новых мер.

Премьер-министр земли Бавария Маркус Зёдер заявил газете «Вельт ам Зоннтаг», что необходимы закрытие промтоварных магазинов, сокращение работы предприятий, продленные школьные каникулы и ограничения пребывания на улицах. Зёдер подчеркнул, что для защиты населения необходимо разумным образом замедлить темп общественной жизни.

Озабоченность политиков и вирусологов вызывает константное число новых заражений и летальных исходов. Ранее Ангела Меркель призвала граждан серьезно относиться к пандемии и ограничивать любые личные контакты.

Эпидемиологический институт имени Роберта Коха при правительстве ФРГ потребовал срочных мер, так как иначе остановить пандемию не удастся. В пятницу было зафиксировано самое высокое количество новых заражений с начала осени – около 30 тысяч. Несмотря на постоянные колебания, число заболеваний находится на высоком уровне. На фоне прогрессивного роста заражений медики опасаются драматической ситуации в больницах во время Рождества и Нового года.

Тем временем немецкие вирусологи потребовали устойчивой стратегии по защите групп риска – граждан с хроническими заболеваниями и престарелых.