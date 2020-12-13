Музыкант Андрей Сапунов, участник группы «Воскресение», умер на 65 году жизни. Об этом РБК сообщила пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт. Сапунов присоединился к «Воскресению» в 1979-м — в год создания группы. После её распада в 1982 году Сапунов сотрудничал с другими коллективами, в том числе с ВИА «Самоцветы». В 90-е он вошёл в состав нового «Воскресения», а в 2016 его покинул.

Как напоминает сайт «Медуза», одной из причин была названа ситуация вокруг концерта группы в Крыму, который состоялся в том же году. Коллектив тогда объявил со сцены, что Сапунов отказался ехать на полуостров, который считает оккупированным.