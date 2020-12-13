Музыкант Андрей Сапунов, участник группы «Воскресение», умер на 65 году жизни. Об этом РБК сообщила пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт. Сапунов присоединился к «Воскресению» в 1979-м — в год создания группы. После её распада в 1982 году Сапунов сотрудничал с другими коллективами, в том числе с ВИА «Самоцветы». В 90-е он вошёл в состав нового «Воскресения», а в 2016 его покинул.
Как напоминает сайт «Медуза», одной из причин была названа ситуация вокруг концерта группы в Крыму, который состоялся в том же году. Коллектив тогда объявил со сцены, что Сапунов отказался ехать на полуостров, который считает оккупированным.
Музыкант Андрей Сапунов, участник группы «Воскресение», умер на 65 году жизни
Музыкант Андрей Сапунов, участник группы «Воскресение», умер на 65 году жизни. Об этом РБК сообщила пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт. Сапунов присоединился к «Воскресению» в 1979-м — в год создания группы. После её распада в 1982 году Сапунов сотрудничал с другими коллективами, в том числе с ВИА «Самоцветы». В 90-е он вошёл в состав нового «Воскресения», а в 2016 его покинул.