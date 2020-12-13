В Минске где сегодня проходит новая массовая акция оппозиции, начались задержания. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Интерфакс. Агентство отмечает, что колонны протестующих формируются в разных районах города. Улицы белорусской столицы патрулируют усиленные наряды силовиков.
2020-12-13T13:32:26+03:00
2020-12-13T13:32:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 13 декабря 2020
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