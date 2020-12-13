В Минске где сегодня проходит новая массовая акция оппозиции, начались задержания. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Интерфакс. Агентство отмечает, что колонны протестующих формируются в разных районах города. Улицы белорусской столицы патрулируют усиленные наряды силовиков.