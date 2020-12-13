Президент Владимир Путин жёстко раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова из-за роста цен на базовые продукты. Об этом сообщает государственное телевидение, которое сегодня демонстрирует кадры с совещания, посвященного стоимости продуктов – его глава государства провёл на этой неделе. В ответ на доклад Решетникова Путин спросил у министра куда он смотрит, сказал, что люди сегодня ограничивают, потому что у них нет денег на базовые продукты и что в условиях роста безработицы и сокращения доходов подобный рост цен недопустим.