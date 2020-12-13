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13:31, 13 декабря 2020

Власти Германии решили с 16 декабря ввести в стране жёсткий карантин

Власти Германии решили с 16 декабря ввести в стране жёсткий карантин. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. В частности, по её словам, с ближайшей среды в стране будет закрыто большинство магазинов. Помимо прочего, с этого же дня власти запретят употребление спиртных напитков в общественных местах и продажу пиротехники, передаёт агентство ТАСС.

Ранее Меркель говорила, что власти обеспокоены ситуацией, которая сложилась перед рождественскими каникулами.

Предполагается, что новые меры будут действовать до 10 января.



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