Власти Германии решили с 16 декабря ввести в стране жёсткий карантин. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. В частности, по её словам, с ближайшей среды в стране будет закрыто большинство магазинов. Помимо прочего, с этого же дня власти запретят употребление спиртных напитков в общественных местах и продажу пиротехники, передаёт агентство ТАСС.

Ранее Меркель говорила, что власти обеспокоены ситуацией, которая сложилась перед рождественскими каникулами.

Предполагается, что новые меры будут действовать до 10 января.