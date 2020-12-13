Режим прекращения огня впервые нарушен в Нагорном Карабахе. В результате инцидента есть раненые.

О том, что Азербайджан возобновил наступление в Гадрутском районе Нагорного Карабаха, заявили в Министерстве обороны Армении, где сообщили о ранении шести военнослужащих армии страны. В российской миротворческой миссии подтвердили факт перестрелки. Новость вызвала стихийный митинг в Степанакерте у штаба российских войск. Азербайджан со своей стороны обвинил в провокации противника. Речь идет о двух селах района, в которых живут преимущественно армянами, тогда как дороги к ним контролирует азербайджанская армия, что является постоянным источником напряженности. Сейчас туда уже выдвинулись российские миротворцы. Это подтвердил и Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который обвинил армию Армении в терактах и сказал, что ситуация вызывает беспокойство, но в целом стабильна. Министры обороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу в Москве обсудили ситуацию.

Президент Армении Армен Саркисян потребовал созвать внеочередное заседание парламента для обсуждения неотложных вопросов.