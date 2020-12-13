Британская пресса узнала о второй попытке отравления Алексея Навального. Источники газеты Times утверждают, что покушение на жизнь политика могло быть совершено в омской больнице.

Пока Алексей Навальный лежал в коме, агенты спецслужб предприняли еще одну попытку его убить – заверяют анонимные собеседники британского издания в западной разведке. По их словам, лидер российской оппозиции должен был получить вторую дозу яда, до того, как решился вопрос о его переправке на лечение в Германию. Сотрудники спецслужб организовали себе штаб в кабинете главврача. Других подробностей покушения, как и доказательств этой версии, газета не приводит. Зато Times пишет о том, при каких обстоятельствах Навальный мог быть отравлен в Томске. В публикации говорится, что яд, предположительно, нанесли на его нижнее белье или одежду, например, ремень. Спецслужбы могли сделать это, тайно проникнув в гостиничный номер.

Навальному стало плохо во время перелета в Москву. Экипаж лайнера принял решение экстренно посадить самолет в Омске. Сразу после госпитализации семья политика настаивала на его перевозке в берлинскую клинику. В Германии специалисты сообщили что в крови политика обнаружили яд из группы «Новичок». В Кремле настаивают, что пока Навальный был на территории России никаких отравляющих веществ в его организме найдено не было.

Соратники оппозиционера обратились в ЕСПЧ из-за отказа российских властей возбуждать уголовное дело.