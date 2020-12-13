Разработчики «Спутника»: Препарат должен дать более продолжительную защиту по сравнению с зарубежным аналогом

Разработчики отечественной вакцины «Спутник» утверждают, что препарат должен дать более продолжительную защиту от коронавируса по сравнению с зарубежным аналогом. С соответствующим комментарием выступил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

О старте масштабной вакцинации российские власти объявили в начале декабря. Неделю назад в Москве начали открываться прививочные пункты. Формально первыми возможность сделать прививку получили сотрудники образовательных, медицинских и социальных учреждений, с завтрашнего дня в список пообещали добавить работников торговли, культуры и сферы услуг.

Впрочем, на практике оказалось, что с первых дней вакцинации при желании сделать прививку от коронавируса может любой желающий. Об этом в эфире «Эха», в частности, рассказывал фотограф Сергей Доля.

Доля также отмечал, что в поликлинике, где он делал прививку, не было никакого ажиотажа.

На этой неделе вакцинироваться от коронавируса также удалось журналисту «Эха» Алексею Нарышкину. Он рассказал о том, как выглядит эта процедура.

Тем временем Минздрав объявил, что благодаря вакцинации ситуация с коронавирусом должна стать управляемой к середине следующего года.

Ощутимый спад заболеваемости стоит ждать в середине 2021 года, люди начнут замечать, что эпидемия уходит из их жизни, полагает замминистра здравоохранения Олег Гриднев. По его словам, их передает агентство ТАСС, пандемия придет к концу, когда она станет управляемой. Это возможно с помощью вакцинации. Сейчас она находится на старте, но в правительстве убеждены, что это повлияет на развитие процесса.

С начала эпидемии в стране выявлено более 2 миллионов 600 тысяч случаев заражения. Полмиллиона человек лечатся прямо сейчас. Осенью темпы заболеваемости выросли в несколько раз по сравнению с первой волной, которая была весной. Сейчас за одну неделю заразивших выявляется больше, чем за весь июль. За последние сутки – плюс 28 тысяч инфицированных. И как всегда, впереди других регионов по приросту Москва – в столице 6 400 человек получили подтверждение коронавируса. При этом в целом за последние семь дней прирост оказался немного меньше, чем по итогам прошлой недели. Умерли 72 пациента, во всей стране – почти 500.

Сайт «Медуза» со ссылкой на профессиональные сообщества пишет, что многие россияне, которые уже получили право вакцинироваться, не хотят того делать, объясняя это в частности тем, что свойства вакцины и последствия её применения до конца не изучены и тем, что они просто не готовы участвовать в экспериментах.