Власти Великобритании, рекомендовав супермаркетам создать запасы продтоваров, сможет предотвратить дефицит – эксперт

Власти Великобритании, рекомендовав супермаркетам создать запасы продтоваров, сможет предотвратить дефицит товаров в стране. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев.

Ранее стало известно, что власти Великобритании рекомендовали супермаркетам создать запасы продовольственных товаров на случай, если соглашение о свободной торговле с ЕС не будет заключено.

«Мы понимаем, что все продовольственные магазины не держат никаких больших запасов. А в тот момент, когда существует определенные угрозы, связанные и с коронавирусом, и с тем, как сложатся отношения Великобритании с ЕС, и возможно будут перерывы в поставках продуктов, поэтому власти для того, чтобы сохранить какое-то стабильное социально-экономическое положение и не допустить паники на потребительском рынке, рекомендовало торговым сетям сделать такие дополнительные запасы для того, чтобы сгладить этот возможный ажиотажный повышенный спрос. Будем думать, что в Великобритании пройдет все спокойно — сети и потребители отреагируют правильно», — сказал М.Беляев.

Эксперт также отметил, что власти Великобритании прекрасно понимают ситуацию, в которой оказалась страна и предпримут попытки добиться каких-то незначительных изменений в условиях сделки.

«У Великобритании, особенно сейчас, места для маневра не так много, и не так много возможностей отстаивать жестко свои позиции. Конечно, что-то ей удастся отыграть в плане смягчения точечных компромиссов, но в целом, я думаю, что Великобритании придется согласиться на условия ЕС», — заключил он.