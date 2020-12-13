Следственный комитет начал проверку информации о массовой драке в городе Бийск Алтайского края. Об этом говорится на сайте ведомства. По предварительным данным, вчера вечером у одного из торгово-развлекательных центров несколько подростков избили несовершеннолетних мальчиков. В полиции говорят, что непосредственно участвовали четверо, ещё несколько десятков человек наблюдали. Известно, что один из пострадавших получил травмы головы.