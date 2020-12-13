Следственный комитет начал проверку информации о массовой драке в городе Бийск Алтайского края. Об этом говорится на сайте ведомства. По предварительным данным, вчера вечером у одного из торгово-развлекательных центров несколько подростков избили несовершеннолетних мальчиков. В полиции говорят, что непосредственно участвовали четверо, ещё несколько десятков человек наблюдали. Известно, что один из пострадавших получил травмы головы.
2020-12-13T13:00:41+03:00
2020-12-13T13:09:25+03:00
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13:00, 13 декабря 2020
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