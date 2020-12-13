Мужчина, который упал с платформы на рельсы на станции метро «Сокол» на Замоскворецкой линии, погиб, по данному факту проводится проверка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«В 11:32 мск на станции метро «Сокол» произошло падение мужчины на рельсы между платформой и составом поезда, от полученных травм он скончался», — сказал собеседник агентства. Полиция по данному факту начала проверку.

Ранее в воскресенье в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно транспортной инфраструктуры ТАСС сообщили, что движение поездов временно приостановлено на Замоскворецкой линии на участке «Речной вокзал» — «Белорусская» московского метро из за падения человека на рельсы. В настоящее время движение восстановлено.