Британские магазины, по данным местной прессы, делают масштабные запасы продовольствия. Правительство предупредило об угрозе кризиса на фоне возможного выхода из Евросоюза без соглашения.

В том случае, если Лондон и Брюссель так и не достигнут сделки по Брексит, британские власти опасаются дефицита и ажиотажного спроса на продукты питания, медикаменты и другие важные товары, — пишет газета Sunday Times. Издание утверждает, что от торговых сетей требуют создать запас, которого хватит на шесть недель. Представители рынка уже научены горьким опытом – они видели, как быстро покупатели смели товары с полок, когда началась пандемия коронавируса.



Формально Британия уже покинула Евросоюз, однако до конца года действует переходный период, за время которого стороны должны урегулировать формат будущих отношений. Одним из ключевых вопросов стал договор о свободной торговле, который до сих пор не удалось заключить.

Как ожидается, сегодня британский премьер и глава Еврокомиссии решат, есть ли смысл продолжать переговоры, которые на данный момент зашли в тупик.