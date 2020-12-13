В центре Москвы загорелся дом 1917 года. По предварительным данным, пострадал один человек. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Речь идёт о здании на Цветном бульваре. В пресс-службе МЧС говорят, что загорелась квартира на пятом этаже пятиэтажного здания. Огонь стал быстро распространяться, перекинулся на чердак. Спасатели стягивают дополнительные силы.