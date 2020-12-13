Более 28 тысяч россиян сдали положительные тесты на коронавирус за последние сутки.

Инфицированных меньше, чем вчера, но падение весьма незначительно, а вот количество тех, кто победил болезнь серьезно сократилось. По сравнению с предыдущими сутками их стало почти на 6 тысяч меньше. В то же время снизилась и смертность. Впервые за пять последних дней от последствий заболевания скончалось менее пятисот человек. В Москве инфицированных становится меньше уже второй день. Показатель смертности держится на одном уровне уже месяц. Чуть больше 70 летальных исходов за сутки. Петербург дает примерно половину прироста новых случаев от московских значений, а вот смертность в обоих столицах практически одинакова. При куда меньшем населении – основание для серьезной тревоги. Третья строчка в списке за Московской областью, где КОВИД19 выявили более чем у тысячи четырехсот человек.



Всего за время пандемии в России коронавирусом заболели более двух миллионов шестисот тысяч человек.