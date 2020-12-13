The Times: Политика Алексея Навального пытались отравить второй раз перед тем, как его перевезли из Омска в Берлин

Политика Алексея Навального пытались отравить второй раз перед тем, как его перевезли из Омска в Берлин, утверждает газета The Times со ссылкой на источники. По сведениям издания, пока Навальный находился в коме в омской больнице, его второй раз попытались убить применив вещество «Новичок» — как пишет издание, вероятно, политика, как и в первый раз, спасло введение атропина.