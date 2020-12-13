The Times: Политика Алексея Навального пытались отравить второй раз перед тем, как его перевезли из Омска в Берлин

Политика Алексея Навального пытались отравить второй раз перед тем, как его перевезли из Омска в Берлин, утверждает газета The Times со ссылкой на источники. По сведениям издания, пока Навальный находился в коме в омской больнице, его второй раз попытались убить применив вещество «Новичок» — как пишет издание, вероятно, политика, как и в первый раз, спасло введение атропина.
2020-12-13T11:32:59+03:00
2020-12-13T11:42:46+03:00
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11:32, 13 декабря 2020
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