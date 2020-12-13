Власти Германии в ближайшую среду намерены ужесточить карантинные меры, чтобы сдержать распространение коронавируса, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на черновик постановления правительства. Согласно этим данным, в планах – закрытия большинства магазинов и продление запрета на посещение школ до 10 января. Кроме того, власти намерены обратиться к работодателям с просьбой в этот период организовать удалённую работу для своих сотрудников.

О возможном ужесточении ограничительных мер ранее также писало издание Business Insider.