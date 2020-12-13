Работа.ру: Поднять зарплату своим сотрудникам в следующем году планируют более трети российских компаний

Поднять зарплату своим сотрудникам в следующем году планируют более трети российских компаний, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру». Каждая третья компания планирует на предстоящий год открытие новых направление, каждая четвёртая – обучение сотрудников, 15% работодателей решают вопрос о введении новой системы премирования.