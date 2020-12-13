Работа.ру: Поднять зарплату своим сотрудникам в следующем году планируют более трети российских компаний

Поднять зарплату своим сотрудникам в следующем году планируют более трети российских компаний, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру». Каждая третья компания планирует на предстоящий год открытие новых направление, каждая четвёртая – обучение сотрудников, 15% работодателей решают вопрос о введении новой системы премирования.
2020-12-13T11:05:10+03:00
2020-12-13T11:12:54+03:00
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11:05, 13 декабря 2020
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