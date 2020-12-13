Патриарх Кирилл призвал людей, переболевших коронавирусом, сдать плазму крови. Он отметил, что это – один из самых эффективных методов лечения тяжелых пациентов.

Патриарх Московский и всея Руси благословил настоятелей столичных храмов по окончании Божественной литургии в эти и следующие выходные обратиться к клирикам и прихожанам с призывом стать донорами плазмы крови. Ее переливание зачастую становится последней надеждой на исцеление для больного. Помочь в этом – «долг христианской любви», — приводит слова епископа официальный сайт Русской православной Церкви.

Ранее патриарх установил наказание за отказ священнослужителей соблюдать санитарные меры. В РПЦ признали, что «на начальных этапах распространения инфекции не все восприняли ее как серьезную угрозу, проигнорировав предостережения врачей». Весной, в разгар первой волны, в ряде городов прошли крестные ходы против коронавируса. Кроме того, в РПЦ до сих пор отказываются использовать одноразовые ложечки во время причастия.

С начала эпидемии жертвами коронавируса стали несколько священослужителей, имевших высокий духовный сан.